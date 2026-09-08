Şırnak'ta esnafı ziyaret eden AK Partili Demir, zılgıtla karşılandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Şırnak'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Dengbej Evi'nde kadınlarla bir araya geldi. Kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Demir, Prestij Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şırnak'ta esnafı ziyaret etti.
Partisinin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Şırnak'ta temaslarda bulunan Demir, Dengbej Evi'nde kadınlarla bir araya geldi.
Burada yöresel kıyafet giyen kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Demir, kadınların yöresel ezgilerini dinledi.
Yerel sanatçıların müzik dinletisinin ardından Prestij Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Demir, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.
Programa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, partililer, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.
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