Şırnak'ta Nevruz Kutlamaları - Son Dakika
Şırnak'ta Nevruz Kutlamaları

Şırnak\'ta Nevruz Kutlamaları
23.03.2026 16:51
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, 2026 nevruzunu barış ve demokrasi çağrısı olarak tanımladı.

ŞIRNAK'ta nevruz kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "2026 nevruzu demokratik toplumu inşa etmenin çağrısıdır" dedi.

Bahçelievler Mahallesi Yaşam Parkı alanında düzenlenen Nevruz kutlamaları için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar, üst aramasının ardından alana giriş yaptı. Ateşin yakılmasıyla birlikte alandakiler, sahneye çıkan sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkıları eşliğinde halay çekti. Programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri Zeki İrmez ve Nevruz Uysal, İl Başkanı Ramazan Uysal ile çok sayıda kişi katıldı.

AYAĞI KIRILAN GENCE POLİS MÜDAHALE ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri etkinlikte çocuklara bayram şekeri, balon ve pamuklu şeker dağıttı, palyaçolar ise yüz boyama etkinliği yaptı. Kutlamalar sırasında arkadaşları tarafından havaya atılan bir genç, yere düşerek yaralandı. Ayağının kırıldığı belirlenen gence ilk müdahaleyi Şırnak Bölge Trafik Müdürü Tülay Kılıçkaya yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'NEVRUZ DEMOKRATİK TOPLUMUN ÇAĞRISIDIR'

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barış ve demokrasi çağrısı olduğunu belirterek, "2026 nevruzu demokratik toplumu inşa etmenin çağrısıdır. Özgürlük ve demokrasiyi inşa etmenin adıdır Nevruz. Barış ve demokratik toplum inşasının adıdır. Geçtiğimiz sene 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın çok tarihi bir çağrısı olmuştu. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı. 2026 nevruzu tam da bu çağrının, demokratik toplumu inşa etmenin çağrısıdır. Alanlar, meydanlar bu çağrıya kulak veriyor. Bizler bu nevruzu kutlarken yanı başımızda İran'da bombalar patlıyor, füzeler patlıyor. İran'da Molla rejiminin demokratik güçlere başta Kürtler olmak üzere halkları yok sayan otoriter gücüne kesinlikle karşıyız. Aynı şekilde emperyalist güçlerin oradaki demokrasi mücadelesini çalmasına ve insanları, sivil insanları katletmesine de net olarak karşıyız. Ankara'ya çağrımızdır; Kürt halkının demokratik haklarının tanınması için yasaların çıkarılması gerekiyor. Sürecin gereği olarak Öcalan'ın da ifade ettiği gibi artık Kürt halkının direnerek tarih yazdığı bu yeni aşamada Kürt halkının siyasi, hukuki ve bütün demokratik haklarının tanınması için yasalar acilen çıkarılmalıdır. DEM Parti'nin bu süreçte ne talep ettiği son derece nettir. Bizler Kürt halkının bütün haklarının tanımlanmasını istiyoruz. Bizler Kürt halkının ana dilinde eğitim görmesini istiyoruz. Bizler Kürt halkının ana dili olan Kürtçenin kamusal alanda serbestçe konuşulmasını istiyoruz. Bizler eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz. Bizler yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız ve özgür olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Şırnak'ta Nevruz Kutlamaları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şırnak'ta Nevruz Kutlamaları - Son Dakika
