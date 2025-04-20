KALP rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e ziyaretler devam ediyor. Tedavinin beşinci gününde, Önder'i ziyaret etmek üzere TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ hastaneye geldi. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Bozdağ, "Sayın Başkan'ın şifa bulması için dua ediyoruz" dedi.

15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak isteyenler hastaneye gelmeye devam ediyor. TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ da, tedavisinin beşinci gününde Sırrı Süreyya Önder'e ziyarette bulundu. Ziyareti sonrasında açıklama yapan Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi daha önce iletmiştik. Ancak bugün bizzat gelerek, yakınlarına hastanede ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi iletmek istedik. Hem kızıyla, hem annesiyle, hem kardeşleriyle, hem de buradaki DEM Grubu milletvekilleriyle görüşme imkanı bulduk. Onlardan birtakım bilgiler de aldık. Ayrıca tabii ki Sağlık Bakanlığımızdan da her gün durumu hakkında özelde de bilgiler aldık. Bu konuda ayrıca sizleri gerekli şekilde bilgilendireceklerdir. Biz Sayın Başkan'ın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar ve müdahaleleri vaktinde, doğru bir şekilde yaptıklarına dair herkesin ittifak ettiği bilgiler var. Bize düşen, bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek, bunun için dua etmektir; sabırla sonucu beklemektir. Allah şifa versin, Sırrı Başkan'ı ailesine, sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum" dedi.

DEM PARTİ'DEN İMRALI HEYETİ AÇIKLAMASI

DEM Parti tarafından Sırrı Süreyya Önder'in İmralı Heyeti'ndeki yeriyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyeti'ne Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır. Partimizin birinci önceliği, yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.