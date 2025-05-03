Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan değerli bir arkadaşımızdı" paylaşımına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan değerli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabalar da milletimizin gönlündeki müstesna yerde durmaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yedilerine sabır ve başlamayı diliyorum. Ruhuşad, mekanı cennet olsun." - ANKARA