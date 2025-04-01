Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak\'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz\'e gideceğim

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Volkan Konak'ın ölümünden önce kendisine gönderdiği nasihatı tutacağını belirterek, "Barışın son mührü için Karadeniz'e gideceğim" dedi.

01.04.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün yaşamını yitiren halk müziği sanatçısı Volkan Konak'la çözüm süreci döneminde yaşadığı anısını kaleme aldı. Önder, Konak'ın ölümünden önce kendisine gönderdiği nasihatı tutacağını belirterek, "Barışın son mührü için Karadeniz'e gideceğim" dedi.

"SÜREÇLERDEN BİR SÜREÇ YAŞIYORDUK"

Önder'in Volkan Konak'la ilgili yazısını T24 haber sitesi paylaştı. Önder, yazısında, çözüm süreci döneminde Konak'ın kendilerine nasıl misafirperver davrandığına ilişkin anısını şöyle anlattı: "Yine süreçlerden bir süreç yaşıyorduk. Yine, barış kavramı düşlerine bile girdiğinde, 'hafazanallah, şeytan vesvese sokmuştur' diye celallenen bir güruh vardı.

Mazlum çelebiliği ile kimsenin toprağında gözümüz, bayrağına sözümüz olmadığını anlatmak da yine bize düşmüştü. Ne çok 'yine' dedim değil mi? Bu memleketin Gördüşlü Sisifos'dan borç aldığı bir kaderi var işte. Borçtan kurtulmaya da pek niyeti yok. Sisifos kayayı, biz de kuyruğumuzu kovalayıp durduk yıllarca. Barışı ilk Karadenizliye anlatalım dedik. Onlara anlatabilirsek eğer gerisi kolaydı. Benim bir can yârim vardı o zamanlar. Teşvik etti; rahatlattı. 'Konuşmayı şehvetle seven' hemşerilerinin aslında iyi insanlar olduğunu söyledi. Yolların saklamasını diledi. 'Bütünlüğümüze bahane olmalarına' niyet ederek düştük yollara. Hem Mumhaneönü'nde çay bile içebilecektik barış gelirse…

"KARADENİZLİNİN KÖTÜ BİR GÜNÜNE DENK GELDİK"

Olmadı! Karadenizlinin kötü bir gününe denk geldik. Bir insan evladı 700 kilometre taş yer mi yağmur gibi? Yedik ve gerisin geri döndük. İşte bu linç güruhuna yine bir Karadeniz uşağı Volkan Konak, atma türkü lezzetinde ve ülfetinde karşı çıktı. 'Maçka'ya gelin benim evimde kalın' dedi. Bizim için 'Bunlar sözüne güvenilir insanlar' dedi… İşte o gün kalbimizde, yücelerden yüce bir konak inşa etti. Tıpkı soyadı gibi.

"ŞEREFLE YAŞADI, ŞEREFİYLE TAMAMLADI ZAMANINI"

Süreçlerden bir süreçteyiz yine. Bir dostla haber göndermişti. 'Ha söyleyin o deliye da, bu sefer bütün memleketi gezsun once, en son Karadeniz'e gelsun' diye… Şerefle girdi hayatımıza, şerefle yaşadı, şerefiyle tamamladı zamanını. Şerefiyle de haşrolunacaktır inşallah. Bana gelince, gönderdiği nasihatı tutacağım. Barışın son mührü için Karadeniz'e gideceğim. Artık Mumhaneönü'nde çay içesim yok. Maçka'daki kabri başında, dünyanın bütün sevdalukları için şu türküyü okurum belki;

'Denizde kararti var, bu gelen kayik midur, ben ozledum yarumi ağlasam ayip midur. Oy dumanlar dumanlar, hep dağlari sardunuz, yureğumun derdini bilsenuz ağlardunuz. Karardi Karadeniz, taşti bu yana taşti, haber verun yarume gozlerum doldi taşti' Belki de 'Bir daha değse idi nefesum nefesune' yi söylerim. Uğurlar olsun güzel yürekli kardeşim. Bütün vakitsiz gidenler gibi yollar saklasun seni."

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Kültür Sanat, Milletvekili, Volkan Konak, DEM Parti, Karadeniz, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim
Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti
Volkan Konak’la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı
Gençliğe Hitabe’yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası

11:46 Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim
11:01 Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti
10:58 Volkan Konak’la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı
10:38 Gençliğe Hitabe’yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası
09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
21:19 ABD Konsolosluğu’nun önünde kendini yakmaya çalıştı ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı
19:24 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
16:39 Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
16:31 Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 12:09:08. #7.13#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement