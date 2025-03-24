Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı - Son Dakika
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Politika

Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyum atandı. Sabah işe başlayan kayyum Cevdet Ertürkmen ilk iş olarak İmamoğlu ve Şahan afişlerini toplattı. Bu karara CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi.

24.03.2025 10:37
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

BELEDİYE PERSONELİ BİNAYA ALINMADI

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye personeli içeri alınmazken bina önündeki bekleyiş sürüyor.

Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı

İLK İŞİ BAYRAK VE POSTERLER OLDU

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.

Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı

"ORADAN GİTMESİ GEREKEN SENSİN"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyuma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.

Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı
Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP\'lileri kızdırdı

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Son Dakika Politika Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Doğrucu zırto:
    Adam haklı. görevden alınmış adamların fotoğraflarının ne işi var orada 395 110 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    kendi patronunun resmini asar şimdi Seçimle kazanamadılar iftiralarla kendikerine aldı elbet devran dönecek bizim de sevineceğimiz zaman gelecek 148 331 Yanıtla
  • Szka788304:
    cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızı nın resminin ne işi var orada 313 88 Yanıtla
    ekenel:
    hırsızı başka yerde arıyorsun beyin yok ki 0 0
    BURAK HANZADE:
    tayyiple karıştırdın sanırım kanka tayyip değil o imamoğlunun resmi son akp skici imamoğlu 0 0
  • Ercan Bey:
    CHP'nin artık sağlam bir temizliğe ihtiyacı var. Atatürk'ün kurduğu partide gerçek bir Atatürkçü kalmadı... 296 55 Yanıtla
    Hakan ÇEBİ:
    he ercan heee 0 0
  • trgyky1978:
    az sabır senide yakında paketlerler çok zıplıyorsun çekirge bir ziplar 2 zıplar 200 54 Yanıtla
  • Kirker:
    CHP ekibi sade soda için iyi hazmeder 178 41 Yanıtla
    BURAK HANZADE:
    apoyu size sodaylamı hazmettirdiler ? 0 0
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