Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, birimleri ziyaret etti

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Ramazan Bayramı'nın ardından Belediye birimlerini ziyaret ederek personelle bayramlaştı, birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Başkan Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ile birlikte SİBESKİ Müdürlüğü'ne bağlı birimler ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı birimleri ziyaret etti.
İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak bilgi alan Uzun, içme suyunda israfın önlenmesi adına kontrol mekanizmasını güçlendirmek için önemli adımların atılacağını ifade etti.
Başkan Dr. Adem Uzun'un bir sonraki birim ziyareti Atık Su Arıtma Tesisi'ne oldu. İlgili birim müdüründen tesisin işleyişi hakkında bilgi alan Uzun, doğal kaynakların korunarak çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması adına faaliyet gösteren tesis çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Kızılırmak kollektör hattı terfi istasyonunu da inceleme imkanı bulan Uzun, "Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.
Başkan Dr. Adem Uzun daha sonra Park Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Şehrimiz genelinde yürütülen ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Uzun, müdürlük personeli ile sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.
Daha yeşil bir Sivas hedeflediklerini söyleyen Uzun, bu gaye doğrultusunda yeni dönemde yoğun bir şekilde çalışacaklarının altını çizdi. - SİVAS
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