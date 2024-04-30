Sivas Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Sivas Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni Ziyaret Etti

Sivas Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Uzun, hayvan severlerle görüş alışverişinde bulunarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

30.04.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun birim ziyaretleri kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti.

Tesisi gezerek Veteriner İşleri Müdürü Şahin Alıcı'dan bilgi alan Başkan Uzun, doğayı paylaştığımız sevimli dostlarımız ile yakından ilgilendi. Uzun, tesisi ziyarete gelen hayvan severler ile sohbet ederek sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Çalışmalar tamamlandığında sorunların tamamı ortadan kalkacak"

Ziyarette konuşan Başkan Uzun, "Bin 200 sokak hayvanının barındığı bir alandayız. Sokak hayvanlarımızın daha yaşanabilir, daha doğal bir ortamda barınabilecekleri ve rehabilite edilecekleri, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlanınca gündemde olan sokak hayvanlarına yönelik sorunların tamamı ortadan kalkacak." ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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