Sivas haber... Başkan Demir: "GES'i Erzurum ve Sivas'a yapacağız" - Son Dakika
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Sivas haber... Başkan Demir: "GES'i Erzurum ve Sivas'a yapacağız"

20.10.2022 14:29
Sivas haber... Başkan Demir: "GES'i Erzurum ve Sivas'a yapacağız"

Sivas haberi... Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "46 megavatlık güneş enerji santralini (GES) gelecek ay ihale edeceğiz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "46 megavatlık güneş enerji santralini (GES) gelecek ay ihale edeceğiz. İlave 50 megavat daha hakkımız var. Samsun'da uygun yer bulamıyoruz. Erzurum ve Sivas'tan uygun yer bulacağız. Orada yapacağız. Elektrikli otobüs sayısını da 40'a çıkacağız" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde(OMÜ) 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi. OMÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da elektrikli otobüs sayısının 40'a çıkacağını açıkladı.

Elektrikli otobüs sayısı 40'a çıkıyor

İklim krizinin önemine vurgu yapan ve bu konudaki çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Başkan Demir, elektrikli otobüslerle daha temiz bir çevre oluşturulabileceğini vurguladı. Başkan Demir, "Elektrikli otobüs projemiz çok önemli. Karbon salınımı sıfır. Fosil yakıtlılara göre daha ekonomik. Lityum pilli olmaları sebebiyle de Türkiye'de ilk bu proje. 183 otobüsümüz var fosil yakıtlı bunların yaydığı karbonu düşünün. Elektrikli otobüsler bizi karbon salınımından kurtarıyor. Burada bir müjdeyi de paylaşayım. 20 elektrikli otobüs sayısını da 40'a çıkarıyoruz. Vizyonumuz ise Samsun'da ulaşımda tamamen elektrikli otobüslere dönmek. Elektrikli otobüsün parası da 4 yılda çıkıyor" diye konuştu.

"GES Erzurum ve Sivas'ta yapılacak"

GES projesiyle ilgili de değerlendirme yapan Başkan Demir şunları söyledi:

"Hükümetimiz yasal düzenleme yaptı. Belediyelere tükettiği elektrik kadar üretme imkanı tanıdı. Şu anda 46 megavatlık GES ihale aşamasında. 9 Kasım'da ihale edeceğiz. İlave 50 megavat daha hakkımız var. Samsun'da uygun yer bulamıyoruz. Erzurum ve Sivas'tan uygun yer bulacağız. Orada yapacağız. Samsun'da yıllık elektrik giderimiz 350 milyon. Biz onu sıfıra indirgeyeceğiz. Otobüsleri de elektrikle çalıştırdığımız için otobüs yakıtımız bedavaya gelecek. Karbon salınımından geri kalan 183 otobüsü daha kurtaracağız. Niyetimiz ilçe minibüslerimizi de elektrikli hale getirmek. Fosil yakıtlı araçların devreden çıkmasıyla birlikle iklim değişikliği konusuna müthiş bir fayda sağlamış olacağız."

"Şehrin atık sularının tamamı arıtılarak deşarj edilecek"

Bu yıl itibarıyla şehrin atık sularının tamamının arıtılarak deşarj edileceğini kaydeden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Herhalde bu Türkiye'de bir ilktir. Tüm atık suların tamamı arıtılıyor. Şu anda Samsun'da 13 mavi bayraklı plaj var. Biz onu 17'ye çıkaracağız. Ana master planımızda hedefimiz Miliç'ten Yakakent'e kadar sahillerimizi projelendirmek. Ama ilk etapta Hürriyet'ten 19 Mayıs'a kadar yapacağız. Uygulama proje çalışması devam ediyor. OMTEL'den başladık bisiklet yolu çalışmasına da. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan da destek aldık. Dünyada 80 kilometresi uygulama projesine dönüştürülen mükemmel bir şekilde inşa edilen birbirinin tekrarı olmayan tek şehir Samsun olacak. Projenin diğer katkıları da sahildeki bütün işgaller kalkacak. Bu müthiş bir vizyonu şehre kazandıracağız. Üniversitelerimizden sonuna kadar istifa etmek için iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Sivas haber... Başkan Demir: 'GES'i Erzurum ve Sivas'a yapacağız' - Son Dakika

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