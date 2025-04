Sivas'ta 23 Nisan Etkinlikleri: Belediye Meclisi Çocukların Oldu

Belediye meclis üyeleri çocuklar oldu

SİVAS - Sivas'ta 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Sivas Belediye Meclis üyeleri çocuklar oldu. Mecliste söz alan öğrenciler gündemdeki maddeleri oyladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları çerçevesinde Sivas Belediye Meclisi 105. yıl gündemi ile toplandı. Bu anlamlı ekinliğin konukları, kent merkezindeki ortaokullardan seçilen öğrenciler oldu. Belediye Başkanı Adem Uzun'un idaresindeki toplantıya meclis üyesi olarak katılım sağlayan öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişini daha yakından tanıma ve demokratik süreçleri deneyimleme imkanı buldu. Oturumda, Sivas'a kazandırılan hizmetler detaylı bir şekilde ele alınırken yapılacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Uzun gündemdeki maddeleri oylamaya sunarken meclis üyeleri de tek tek söz alarak görüşler ve önerilerini dile getirdi.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir"

Geçlerin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Uzun, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bu nedenle onların fikirlerini almak, onları her alanda desteklemek bizim en önemli görevimiz. Bugün burada, çocuklarımızın da bizimle birlikte bu önemli gündemi değerlendirmesi, demokratik katılımın önemini gösteriyor. 23 Nisan'ın coşkusunu hep birlikte yaşarken, gençlerimizin her zaman yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyorum" dedi.