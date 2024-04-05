Siverek Belediye Başkanlığını kazanan Bucak, Mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Siverek Belediye Başkanlığını kazanan Bucak, Mazbatasını aldı

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AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı seçilen Ali Murat Bucak mazbatasını aldı. Bucak, seçimlerde rakibi olan Yeniden Refah Partisi Adayı Hasan İzol'e karşı 148 oy farkla belediye başkanlığına seçildi.

05.04.2024 10:28  Güncelleme: 10:35
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Siverek Belediye Başkanlığını kazanan Bucak, Mazbatasını aldı

ŞANLIURFA - AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı seçilen Ali Murat Bucak mazbatasını aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti adayı olarak seçimlere giren Ali Murat Bucak, rakibi Yeniden Refah Partisi Adayı Hasan İzol'e 64 oy farkla belediye başkanlığına seçildi. Yeniden Refah Partisinin oy sayımına itiraz etmesi sonucu, itiraz yapılan bazı sandıklarda tekrardan oy sayımı yapıldı, ikinci oy sayımında Bucak'ın İzol karşısında ki oy farkı 148'e çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu resmi açıklamada bulunarak, Siverek Belediye Başkanlığına Ali Murat Bucak'ın seçildiğini ilan etti.

Siverek Belediye Başkanlığına yaklaşık 10 yıl sonra tekrar oturan Bucak, Adliye binasına gelerek mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında kısa bir açıklamada bulunan Bucak, kendisine oy veren ve destekleyen herkese teşekkür ederek, " Özelikle tarafların sağlamış oldukları sükünetten dolayı, bütün ailelere, bütün siyasi partilere ve bütün siyasi parti üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tek hedefimiz var, daha iyi bir Siverek, daha yaşanılır bir Siverek için elimizden geleni yapacağız. Özelikle bana oy verenlere çok teşekkür ediyorum, Alla oy verenden de vermeyenden de razı olsun diyorum. Benim dönemimde herkese eşit hizmet gidecek ve kesinlikle adil ve güçlü bir belediyecilik olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Siverek Belediye Başkanlığını kazanan Bucak, Mazbatasını aldı - Son Dakika

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