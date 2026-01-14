Sivrihisar\'dan TBMM çıkartması

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, İlçe Başkanı Faruk Ertaş ve CHP Sivrihisar İlçe Teşkilatı üyeleri TBMM'de ziyaretlerde bulundu.

CHP Grup toplantısına katılan Başkan Dökmeci ve beraberindeki heyet, CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer'in misafirperverliğinde TBMM'de istişarelerde bulundu. CHP Grup Toplantısının ardından ise Başkan Dökmeci ve Sivrihisar teşkilatı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Genel Başkan Özgür Özel'e günün anısına Sivrihisar'ın değerlerini oluşturan bir tablo hediye etti.

"Sivrihisar'ın yeri bizim için çok özel"

Genel Başkan Özgür Özel "Sivrihisar ekibine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. 74 yıl sonra aldıkları büyük zaferle bizleri gururlandırdılar. Sivrihisar'ın yeri bizim için çok özel. En kısa süre içerisinde bir program düzenleyerek Sivrihisar'lı hemşehrilerimle bir araya geleceğim" dedi.

"Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise şunları söyledi:

"Genel Başkanımıza bizleri kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca bizleri TBMM'de ağırlayan CHP Eskişehir Milletvekillerimiz İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer'e de şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim" dedi.