İftar Programına Siyasi Parti Tepkisi

21.02.2026 15:19  Güncelleme: 15:21
Develi Belediyesi tarafından şehit ve gazi ailelerine verilen iftar programına sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlarının davet edilmesine diğer siyasi partilerin ilçe başkanları tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Develi ilçe Başkanı Bayram Sabah, "Belediyemizin ilk iftar yemeğini, şehit aileleri ve gazilere düzenlemesi yerinde olup; programında protokolün kısıtlı tutularak, ailelerin yanında olmamak bizleri derinden üzmüştür. Diğer siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları ve odaların yok sayıldığı bir anlayışı kınıyoruz. Ramazan'ın bütünleyici ve maneviyatı yok sayılmıştır" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Develi ilçe Başkanı Mustafa Ülkr ise, "Bu memleketin protokolü dediğiniz zümre kaymakam, belediye başkanı ve iki ilçe başkanından mı mütevellit? Ben bu vesile 'sizlik' ile de olsa bir kez daha birliğin beraberliğin ve paylaşım ayı olan Ramazan'ı şerifinizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut da, "Siz kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Unutma ki burada AK Parti ve MHP dışında da siyasi partiler var. Burada ilçe konseyi veya protokolü var ama boş ver biz bize yeteriz diyorsunuz. Fakat senin de suçun yok başkan. Balık baştan kokmuş" ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi Develi ilçe Başkanı Kamer Dikkartın da, "Sayın Adem Şengül'ün paylaşımında yer alan 'ilçe protokolü ile birlikte' ifadesi açıkça gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu programa ilçe protokolü davet edilmemiştir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Develi, İftar

