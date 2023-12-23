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Siyasi parti genel başkanlarından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Siyasi parti genel başkanlarından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyasi parti genel başkanlarından şehit askerler için başsağlığı mesajı
23.12.2023 - 20:18,
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Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında, "Dün akşam yüreğimize düşen ateşe bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık. Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Akşener, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugün 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız. Duyması gereken kim varsa duysun, varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine sabır dileyerek, "Rabb'im sınırlarımızda teröre karşı mücadele eden tüm vatan evlatlarımızı bizlere bağışlasın." mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi. Yaralı askere de acil şifa dileklerinde bulunan Davutoğlu, "Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Siyasi parti genel başkanlarından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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