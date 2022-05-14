Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı! Listede yer alan DEVA Partisi detayı dikkat çekti - Son Dakika

2023 seçimlerine doğru geri sayım ederken siyasi partiler üye sayılarını artırma çalışmalarına hız verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerle birlikte siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. En son 7 Nisan'da paylaşılan veriler, 12 Mayıs tarihinde yeniden güncellendi. Yaklaşık 1 aylık süreçte partilerin üye sayılarının ne kadar değiştiği ortaya çıktı.

AK PARTİ 40 BİN ÜYE KAYBETTİ

Açıklanan verilere göre AK Parti'nin üye sayısında 40 binin üzerinde azalma meydana geldi. 7 Nisan'da 11 milyon 84 bin 224 olan rakam, son güncelleme ile 11 milyon 40 bin 139'a geriledi. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise 479 bin 885 olan üye sayısını 699 artırarak 480 bin 584 üyeye ulaştı.

CHP'DE ARTIŞ SÜRÜYOR

CHP'de bir süredir artış gösteren üye sayısı açıklanan verilere de yansıdı. Ana muhalefet partisi 1 milyon 330 bin 611 olan üye sayısını 8 bin 539 artırarak toplam 1 milyon 339 bin 150'ye yükseltti.

İYİ PARTİ DE ÜYE SAYISINI ARTIRDI

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti de üye sayısını artırmayı başardı. Bir ay önce 557 bin 947 üyeye sahip olan parti 10 bin 971 artışla 568 bin 918 toplam üyeye sahip oldu.

DEVA EN ÇOK ÜYE KAZANAN PARTİ

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerinin üye sayısı da dikkat çekti. Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi 141 bin 903 olan üye sayısını 11 bin 693 artırarak toplam 153 bin 596 üyeye ulaştı. DEVA Partisi son açıklanan verilere göre bu dönemde en çok üye kazanan siyasi parti oldu.

Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi ise 55 bin 614 olan üye sayısını bin 690 artırarak toplam 57 bin 304 üyeye ulaştı.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ HEDEFE YAKIN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 17 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada 60 gün içerisinde 30 bin üyeye ulaşamazlarsa genel başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı. Yargıtay'ın son verilerine göre Sarıgül'ün partisi 8 bin 188 olan üye sayısını 10 bin 810, artırarak toplam 18 bin 998 üyeye ulaştı. Sarıgül'ün hedefine 11 bin üye ve yaklaşık 30 günlük süre kaldı.

İNCE'NİN PARTİSİ 600 ÜYE KAZANDI

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin partisi de son bir ayda üye sayısını artıran siyasi partiler arasında yer aldı. Memleket Partisi 22 bin 340 olan üye sayısını 22 bin 965'e çıkardı.

ZAFER PARTİSİ ÜYE SAYISINI 2'YE KATLADI

Son dönemde sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin üye sayısı da netleşti. Zafer Partisi, son bir ayda 4 bin 3 olan üye sayısını 6 bin 210 artırarak 10 bin 213'e yükseltti.

Ümit Özdağ

HDP'NİN ÜYE SAYISI ARTTI

Kapatılması talep edilerek hakkında dava açılan HDP, son bir ayda üye sayısını arttıran siyasi partiler arasında yer aldı. Yargıtay'ın verilerine göre 43 bin 19 üyeye sahip olan parti, 199 yeni üye ile toplam 43 bin 218'e ulaştı.

600 KİŞİ DAHA SAADET PARTİLİ OLDU

Millet İttifakı üyesi, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi de son bir ayda üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı. Saadet Partisi, 273 bin 22 olan üye sayısını 273 bin 617'ye çıkardı.

İşte siyasi partilerin güncel üye sayıları:

AK Parti: 11.040.139

CHP: 1.339.150

İYİ Parti: 568.918

MHP: 480.584

Saadet Partisi: 273.617

Yeniden Refah Partisi: 215.001

Zafer Partisi: 10.213

DEVA Partisi: 153.596

Gelecek Partisi: 57.304

Türkiye Değişim Partisi: 18 bin 998

Memleket Partisi: 22.965

HDP: 43.218