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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (5) - Son Dakika

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (5)

05.02.2022 17:44
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (5)

ZELENSKİY'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJIUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

ZELENSKİY'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Zelenskiy, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'in mesajını da paylaşarak, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum" dedi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Emine Erdoğan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (5) - Son Dakika


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