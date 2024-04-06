Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu başladı

Politika

Slovakya halkı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Biri Batı, diğeri Rusya yanlısı iki adayın yarıştığı seçimin, ülkenin dış politikasına ilişkin belirleyici etkileri olması bekleniyor.

Orta Avrupa ülkesi Slovakya'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında. Yaklaşık 4,33 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 5 bin 938 noktada kurulan sandıkta yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 22.00'ye kadar devam edecek. Seçimde ilk turda en fazla oy alan Batı yanlısı eski Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile Rusya yanlısı Başbakan Robert Fico tarafından desteklenen Parlamento Başkanı Peter Pellegrini yarışıyor.

İlk turda en fazla oyu Korcok aldı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle derin bir kutuplaşmaya sürüklenen ülkede 23 Mart'ta yapılan ilk turda, Batı yanlısı Ivan Korcok, oyların yüzde 42.5'ini alarak yarışı birinci tamamlamıştı. Parlamento Başkanı Pellegrini ise yüzde 37 oyla ikinci sırada yer almıştı.

Anketler başa baş mücadeleye işaret ediyor

Bugünkü seçim öncesinde gerçekleştirilen anketler, iki adayın oy oranlarının birbirine oldukça yakın olduğunu ortaya koydu. Focus ajansı tarafından yapılan bir anket, Pellegrini'nin oy oranının yüzde 50.8, Korcok'un oy oranının ise yüzde 49,2 seviyesinde olduğunu gösterdi. İpsos tarafından yayınlanan bir anket ise Pellegrini'nin yüzde 49.9, Korcuk'un ise yüzde 50.1 oy oranına sahip olduğunu ortaya koydu.

Adaylar arasında Rusya-Batı farklılığı

Daha önce Slovakya'nın ABD ve Almanya büyükelçiliği görevlerinde de bulunan tecrübeli bir diplomat olan Korcok, ülkenin AB ve NATO ile ilişkilerine önem veren bir aday olarak öne çıkıyor. İktidar koalisyonundaki Hlas (Ses) partisinin lideri olan ve Rusya yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Başbakan Robert Fico tarafından desteklenen Pellegrini ise Batı ve Rusya ile ilişkilerde Avrupa Birliği'nin (AB) değil, Slovakya'nın menfaatlerinin öne çıkarılması gerektiğini savunuyor. - BRATİSLAVA