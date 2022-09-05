Slovakya'da 3 bakan istifa etti: Hükümet meclisteki çoğunluğu kaybetti

Slovakya'da Dışişleri, Adalet ve Eğitim Bakanları istifası ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) hükümetten desteğini çekmesinin ardından Başbakan Eduard Heger hükümeti meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Slovakya'da geçen hafta istifa eden Ekonomi Bakanı ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) Genel Başkanı Richard Sulik'in istifasının ardından ülkedeki siyasi kriz derinleşti. Sulik'in istifasının ardından Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, Adalet Bakanı Maria Kolikova ve Eğitim Bakanı Branislav Gröhling de istifa etti.

Hükümet meclisteki çoğunluğu kaybetti

SAS'ın hükümetten desteğini çekmesinin ardından Başbakan Eduard Heger hükümetinin, 150 sandalyeli parlamentoda 90 olan milletvekili sayısı 70'e düşerek meclisteki çoğunluğu kaybetti. Heger yeni bakanların önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Zuzan Caputova'ya sunulacağını belirterek, yeni bakanların siyasilerden değil uzmanlardan seçileceğini açıkladı.

"Ayrılmamızın nedeni çok açık"

İstifa eden bakanlar, Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi (OLANO) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Igor Matovic'in hükümet içindeki tutumları nedeniyle görevi bıraktı. Geçen hafta istifa eden Sulik yaptığı açıklamada, "Ayrılmamızın nedeni çok açık. Slovakya'nın Igor Matovic'in bakanlığında yaşadığı şey bozulmaktan başka bir şey değil. Kendisi beni son 2 yılda hükümetten uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Biz değişim umuduyla hükümetteki yerimizi almıştık fakat Igor Matovic'in çatışmalarından, yetersizliğinden, faşistlerle işbirliğinden, yasama sürecine tecavüzünden ve kamu maliyesinin bozulmasından dolayı artık bu hükümet içinde yer alamayız. Bizim için geride çok güzel işler kaldı ve bundan gurur duyuyoruz. Bundan sonra yapıcı, profesyonel ama aynı zamanda sert bir muhalefet olacağız" dedi.

"Önümüzdeki günler herkes için zor olacak"

Matovic SAS'ın hükümetten ayrılmasıyla ilgili olarak, "Koalisyondaki muhalefet muhalefetten ayrılıyor SAS lideri sorumluluktan kaçıyor. Bu korkaklıktır. Bugünkü vedada anlattıklarına göre meclisteki mafya ve faşistlerle hayatımızı cehenneme çevirecekler. Önümüzdeki günler herkes için zor olacak" dedi.

Hükümetin parlamentoda salt çoğunluk için 76 sandalyeye ihtiyacı var

Slovakya parlamentosunda hükümetin çoğunluğu sağlaması için salt çoğunluk olan 76 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Daha önce 4 partiden oluşan ve 90 milletvekiline sahip Slovakya hükümetinde 47 sandalyeye sahip OLANO, 20 sandalyeye sahip Biz Aileyiz Partisi (Jsme-Rodina), 20 sandalyeye sahip SAS ve 3 sandalyeye sahip Halk İçin Partisi (Za Ludi) bulunuyordu. - BRATİSLAVA