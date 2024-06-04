Slovenya Parlamentosu Filistin Devletini Tanıdı - Son Dakika
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Politika

Slovenya Parlamentosu Filistin Devletini Tanıdı

Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararnameyi onayladı. Oylamada 52 evet oyuyla kararname kabul edildi. Slovenya, İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin devletini resmen tanıyan ülkeler arasına katıldı. Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada Filistin'in tanınması konusunu uzun süredir değerlendirdiklerini ve bu hakkı elde etmelerinin 33 yıl sürdüğünü belirtti. Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 140'ı aşmış durumda.

04.06.2024 23:15
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Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararnameyi onayladı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya'nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi" dedi.

Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor. - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

Filistin, Slovenya, İspanya, Norveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Slovenya Parlamentosu Filistin Devletini Tanıdı - Son Dakika

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