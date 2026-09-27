Smotrich Batı Şeria'da savaş ve Gazze ile Lübnan topraklarının ilhakını istedi - Son Dakika
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Smotrich Batı Şeria'da savaş ve Gazze ile Lübnan topraklarının ilhakını istedi

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Smotrich Batı Şeria\'da savaş ve Gazze ile Lübnan topraklarının ilhakını istedi
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Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 'savaş yürütmesi' gerektiğini söyledi. 'Gazze'de yaptıklarımızı burada da yapmalıyız' diyen Smotrich, Gazze'deki Sarı Hat ve Lübnan'daki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhakını istedi.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı provokatif açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "savaş yürütmesi" gerektiğini söyleyerek, " Gazze'de yaptıklarımızı burada da yapmalıyız" dedi. Smotrich, Gazze'deki "Sarı Hat" ve Lübnan'daki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhak edilmesini istediğini söyledi.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenmesi beklenen parlamento seçimleri öncesinde yeni bir provokatif açıklamada bulundu. Smotrich ülke basınına yaptığı küstah açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da "savaş yürütmesi" gerektiğini söyledi. Soykırımcı bakan, Batı Şeria'da sınırlı sivil ve güvenlik yetkilerine sahip olan Filistin Yönetimi'nin lağvedilmesi çağrısında bulunarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarına değindi. Smotrich, "Gazze'de yaptıklarımızı burada da yapmalıyız" dedi.

İsrailli bakan ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ABD arabuluculuğunda Lübnan ile imzaladığı, İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan topraklarından geri çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik çerçeve anlaşmaya aykırı açıklamalarda bulundu. Smotrich, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki işgal altındaki toprakları ilhak etmesi gerektiğini savunarak, "Gazze'deki Sarı Hat ve Lübnan'daki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhak edilmesini isterdim" ifadelerini kullandı.

"Sarı Hat", Ekim 2025'te bölgede yürürlüğe giren ateşkes kapsamında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal ettiği, İsrail askerlerinin konuşlandığı ve Filistinlilerin yaklaşmasının yasak olduğu alanları ayıran bir sınırı ifade diyor.

Kaynak: İHA
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