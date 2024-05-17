Söke Belediye Başkanı 19 Mayıs\'ı Kutladı

Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

19 Mayıs'ın Ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının simgesi olduğunu ifade eden Başkan Arıkan; "Aydınlık Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ışığında ilerleyeceğinden ve ilkelerine sahip çıkacağından kuşkumuz yoktur" dedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin meşalesini yaktığı günün yıldönümüdür. Bu bayramı gençlerimize armağan eden Atatürk, gençliğe duyduğu büyük güveni; 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' sözleriyle ifade etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusunun izinde, çalışkan, azimli ve vatansever bir gençlik olarak ülkemizi daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir. 19 Mayıs, sadece bir bayram değil, aynı zamanda Atatürk'ü anma, anlama ve onun bizlere miras bıraktığı değerlere sahip çıkma günüdür. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN