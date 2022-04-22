Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan mesajı yayınladı - Son Dakika
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Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan mesajı yayınladı

22.04.2022 15:31
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan mesajı yayınladı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Tuncel mesajında; "Ulusal bağımsızlığa kavuştuğumuz '23 Nisan 1920' tarihinde açılan TBMM'nin kuruluşunun 102. yıldönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği bugünü, büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. TBMM'nin açıldığı gün, bağımsızlık yolunda Türk Ulusu'nun kendi azim ve iradesine inanarak başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, ülkemizin aydınlık geleceğinin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; Türk ve dünya çocuklarına armağanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimiz çocuklarımızın bayramı ve Ulusal Egemenliğimizin yıldönümünü kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bayram, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan mesajı yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan mesajı yayınladı - Son Dakika
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