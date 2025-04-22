Söke Belediye Başkanı\'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Arıkan mesajında, tüm çocukların neşeyle gülümsediği, umutla yarınlara baktığı bir dünya dileğinde bulundu.

Arıkan, mesajında, "23 Nisan; TBMM'nin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği gündür. Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun simgesi olan bu anlamlı günde; tüm çocuklarımızın neşeyle gülümsediği, umutla yarınlara baktığı bir dünya diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi. - AYDIN