Başkan Arıkan tarihi yapılar için Vali Canbolat ile görüştü

05.02.2026 16:23  Güncelleme: 16:25
Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Efes Oteli ve Kemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi yapılar için Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan destek talep etti. Vali Canbolat, kentteki tarihi değerlerin korunması için projelere destek vereceğini belirtti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Efes Oteli ile Kemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi yapının restorasyon ve kamulaştırma süreci için Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Valiliği'nde bir araya geldi. Ziyarette, Söke Belediyesi tarafından restorasyonunun devam ettirilmesi planlanan Efes Oteli binası ile Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tarihi yapının daha kamulaştırılmasına yönelik projeler ele alındı. Başkan Arıkan, söz konusu çalışmalar için Vali Yakup Canbolat'tan destek talep ederken, bu talep Vali Canbolat tarafından olumlu karşılandı. Görüşmede ayrıca Söke Belediyesi'nin yürüttüğü mevcut çalışmalar ve devam eden projeler hakkında Vali Canbolat'a bilgi verildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Söke'nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Efes Oteli ve Kemalpaşa Mahallemizdeki tarihi yapı için Sayın Valimizin desteğini almak bizler için son derece kıymetli. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yakup Canbolat da Söke'de yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz ile Söke Belediyesi Restorasyon Ekibi Danışmanı Mimar Mine Şavkay da hazır bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

