Söke Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Söke Belediyesi, sadece kent merkezinde değil, çevre mahallelerde de yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Bu kapsamda, Doğanbey Mahallesi'nde bulunan Levent Tuncel Parkı'nın bir bölümünün lavanta bahçesine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında görsel zenginliği ve hoş kokusuyla dikkat çekecek olan lavanta bahçesi, bölgeye estetik bir değer katarken ziyaretçilere de keyifli bir dinlenme alanı sunacak. Öte yandan Tuzburgazı Mahallesi girişinde, muhtarlık binası önünde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgeye modern ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Söke'nin Karina Dalyanı ve denize açılan bu önemli noktasında yapılan dokunuşlar, mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

Söke'ye bağlı Özbaşı Mahallesi'nde de Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuk oyun alanı düzenlemesi yapıldı. Ayrıca, oyun alanı çevresi güvenli hale getirildi. Söke Belediyesi'nin bir diğer önemli projesi ise Akçakonak Mahallesi'nde hayata geçirilecek. Mahallede atıl durumda bulunan alan, yeni bir park ve çocuk oyun alanı olarak düzenlenecek. Proje tamamlandığında vatandaşların nefes alabileceği, çocukların güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği modern bir sosyal yaşam alanı ilçeye kazandırılmış olacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, sadece kent merkezi değil, ilçeye bağlı çevre mahallelerde de yeşil alanları artırmaya ve mahallelerin çehresini güzelleştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN