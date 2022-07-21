Serçin Mahalle muhtarının Mustafa Çay'ın yargılandığı bir davadan kaynaklı olarak idari kurul kararıyla görevden alındığı öğrenildi. Muhtar Çay'ın görevden alındığı bilgisini doğrulayan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin, "Serçin Muhtarı Mustafa Çay, yargılandığı bir davadan kaynaklı olarak mahkeme kararına istinaden görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Çay, Aydın, Çay, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Söke'de Serçin Mahalle muhtarı görevden alındı - Son Dakika

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