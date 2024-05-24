Söke\'nin giriş noktaları yeşillendiriliyor

Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın talimatları doğrultusunda, Söke'nin giriş noktalarına yapılan düzenlemeler devam ediyor. Daha önce Bölge Trafik İstasyonu önü Novada Kavşağı'nda gerçekleştirilen yeşil alan düzenlemesinin ardından, şimdi de Kuşadası girişi Jandarma önü Söke'ye yakışır bir görünüme kavuşturulacak.

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanda çalışmalarına başladı. Atıl durumda bulunan alanda ilk olarak tesviye çalışmaları yapılırken, ağaçlandırılacak arazide yemyeşil bir görünüm sağlanması hedefleniyor. Bu çalışmalarla, Söke'nin giriş noktaları daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşacak.

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, kent estetiğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Söke'ye yakışan düzenlemelerle vatandaşlarımızın daha güzel bir çevrede yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Belediye ekipleri, bölgenin doğasına uygun ağaç ve bitkiler seçerek, çevre dostu bir peyzaj oluşturmayı planlıyor. Söke'nin giriş noktalarındaki bu yenilikler, hem şehrin estetiğini artıracak hem de vatandaşlara daha yeşil bir çevre sunacak. - AYDIN