Sol Parti Berlin'de birinci oldu, CDU Mecklenburg-Vorpommern'de baraj altında kaldı - Son Dakika
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Sol Parti Berlin'de birinci oldu, CDU Mecklenburg-Vorpommern'de baraj altında kaldı

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Almanya'da iki eyaletteki seçimlerin ilk resmi sonuçlarına göre Berlin'de Sol Parti yüzde 25,7 oyla birinci oldu; CDU-SPD koalisyonu çoğunluğu kaybetti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD yüzde 38,2 ile ilk sırada, Başbakan Merz'in CDU'su yüzde 4,9'la baraj altında kaldı.

Almanya'da iki eyalette düzenlenen seçimlerin ilk resmi sonuçlarına göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ilk sırada yer aldığı Mecklenburg-Vorpommern'de Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) baraj altında kaldı.

Almanya'da tüm gözlerin çevrildiği Berlin eyalet meclisi seçiminde, geçici resmi sonuçlara göre Sol Parti, yüzde 25,7 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,8 ile ikinci sırada yer alırken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,2 oy aldı. Yeşillerin yüzde 14,3, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12,1 oranında oy olarak Berlin Eyalet Meclisinde temsil hakkı kazandı. Bu sonuçla Berlin'de mevcut CDU-SPD koalisyonu çoğunluğu kaybetti.

Geçici resmi sonuçlara göre 159 sandalyenin bulunduğu Berlin Eyalet Meclisinde Sol Parti 47, CDU 35, AfD 29, Yeşiller 26, SPD ise 22 sandalye kazandı. Mevcut tabloyla Sol Parti liderliğinde Yeşiller ve SPD arasında üçlü bir koalisyon kurulması mümkün hale geldi.

Berlin'deki seçim sonuçlarına göre sandıktan birinci çıkan Sol Parti'nin adayı Elif Eralp'ın Eyalet Başbakanı olma yolu açılırken, yapılacak koalisyon görüşmelerinin sonunda bu durum netlik kazanacak.

CDU barajın altında kaldı

Mecklenburg-Vorpommern seçiminde ise ilk resmi sonuçlara göre; aşırı sağcı AfD yüzde 38,2 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı. AfD'nin tek başına iktidar olamayacağı seçim sonuçlarına göre eyalette uzun süreli koalisyon görüşmelerinin yapılması bekleniyor. 6 Eylül'de Saksonya -Anhalt eyalet seçimlerinde de sandıktan birinci çıkan AfD böylece 16 eyaletin ikisinde seçimlerin galibi oldu.

Bu eyaletteki en büyük sürpriz Başbakan Merz'in partisi CDU'nun baraj altında kalması oldu. CDU yüzde 4,9'ar oyla yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Böylece CDU tarihinde ilk kez ülkede yapılan bir seçimde yüzde 5 seçim barajını aşamamış oldu.

Kaynak: İHA
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