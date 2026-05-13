Soma faciası için anma yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma faciası için anma yürüyüşü

Soma faciası için anma yürüyüşü
13.05.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: - "Bir daha hiçbir madenci, madenlerde 150 yıl öncesinin şartlarında çalışmasın, hayatını kaybetmesin diye, Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın diye mücadele ediyoruz"

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma yürüyüşü yapıldı.

Belediye Meydanı'nda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve madenci yakınları, şehit madencilerin adlarının yer aldığı pankartı taşıyarak sloganlar eşliğinde Beşyol Kavşağı'ndaki Madenci Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından hayatını kaybeden 301 madenci için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada düzenlenen anma programında konuşan Özgür Özel, Soma faciasında yaşamını yitiren madencileri rahmetle andı.

Madenci yakınlarının acılarını toplumsal mücadeleye dönüştürdüğünü belirten Özel, "Bu ailelere, yasa, acıya karşı nasıl ayakta durulur, kendi acısından toplumsal mücadele, toplumsal farkındalık nasıl yaratılır hepimize öğrettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Özel, "Biz Soma'nın kaderini nasıl değiştirdiysek, Soma'nın yerelde kaderine el koyduysak, hiç ayrılmadan, ayrı düşmeden yapılacak ilk seçimlerde AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz. Bu rejimi yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halkın iktidarını kurmanın halkın koluna girmekle olacağını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Bir daha hiçbir madenci, madenlerde 150 yıl öncesinin şartlarında çalışmasın, hayatını kaybetmesin diye, Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın diye mücadele ediyoruz. Dağın başındaki bir otelde 76 can yanmasın diye, olmadık yerde biraz daha fazla para kazansınlar diye atılan imzalarla toprağın altında canlar hayatını kaybetmesin diye, kimse birileri daha çok para kazanacak diye bedavadan ölmesin diye, emek en yüce değer olarak hakkını alsın diye, emekçi en yüce insan hak ettiği yerde dursun diye Soma'da bir kez daha hep beraber kararlılıkla, sabırla ve dirençle birlikteyiz."

Konuşmanın ardından Özel, madenci bareti takarak Madenci Anıtı'na karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Soma faciası için anma yürüyüşü - Son Dakika

Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:03:53. #7.12#
SON DAKİKA: Soma faciası için anma yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.