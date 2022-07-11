Son dakika! Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Kavala kararıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala için verdiği kararla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, AİHM kararlarına uymayı taahhüt etmiş ve bu taahhüdünün gereğini daima yerine getirmiş bir ülkedir. Türkiye, AİHM kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir. Zira üye ülkelerin AİHM kararlarını icra oranı yüzde 80.20 iken Türkiye'nin icra oranı yüzde 87.98'dir. Diğer kararların icra süreci ise devam etmektedir. Türk yargı makamları, AİHM'in Kavala hakkında verdiği 10 Aralık 2019 tarihli kararını uyguladıklarını defaatle belirtmişlerdir. AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az bir yıl önce Büyük Daire'ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi; AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM'in Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır." - ANKARA