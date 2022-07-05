Son dakika! AK Parti'li Çilez: "NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! AK Parti'li Çilez: "NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir"

05.07.2022 10:44
Son dakika! AK Parti'li Çilez: "NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir"

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin, 27. yasama dönemi 5. yasama yılında büyük performans göstererek, milletin ihtiyaçları doğrultusunda önemli teklifleri yasalaştırdığını söyledi.

Meclis'in son hafta gündemine gelen torba yasanın millete büyük müjdeler içerdiğini, kamuoyunun 3600 ek gösterge olarak bildiği ancak tüm çalışma gruplarını kapsayan kapsamlı bir çalışmanın ortaya konduğunu vurgulayan Çilez, "Teklif, Cumhurbaşkanımızın ek gösterge sözünün kapsamı genişletilerek kamunun tamamına dokunuş yapan bir yasa olarak hayata geçti. Bunların yanında işçi kardeşlerimizi de unutmadık ve asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Böylece işçilerimizin de artan enflasyon altında ezilmemesi sağlanmış oldu. İnşallah yaz döneminde vatandaşların çok daha müreffeh bir şekilde yaşadığını hep birlikte müşahede edeceğiz." diye konuştu.

Hasan Çilez, Türkiye'nin dış politikada da önemli adımlar attığını, son olarak NATO zirvesine Türkiye'nin damga vurduğunu belirtti.

Finlandiya ve İsveç'in teröre destek vermemesi hususundaki tutumu karşısında yapılan görüşmelerden istenilen sonucun alındığına işaret eden Çilez, şunları kaydetti:

"Bu sonuç inşallah milletimiz için çok hayırlı olacaktır. Bunun ışığını Yunanistan'ın tavrından görebiliyoruz.Yunanistan tarafının açıklamalarıyla Türkiye'nin NATO'daki başarısını hazmedemediği ortadadır. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinde de bir panik havası olduğunu, basına yansıdığı şekliyle görüyoruz. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bu konuda sıkıntılı olduğuna şahit olduk. PKK'nın Avrupa bağlantısının da bir bir kesilmesiyle 'kökünü kazıyacağız' dediğimiz bu mücadeleyi daha başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir."

YORUMLAR
500
OSMANİYE VALİSİ: BİR ZAFİYET VARSA GEREKENİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ OSMANİYE VALİSİ: BİR ZAFİYET VARSA GEREKENİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ Son dakika haber: ÇANKIRI'NIN DODURGA BELDESİNDE SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI KAZANDI Son dakika haber: ÇANKIRI'NIN DODURGA BELDESİNDE SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI KAZANDI Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: 'AK Parti hükümetleri milletin efendi olduğunu hiçbir zaman unutmadı' Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: 'AK Parti hükümetleri milletin efendi olduğunu hiçbir zaman unutmadı'
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika! AK Parti'li Çilez: 'NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:34 Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz
10:27 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Kurban Bayramı nedeniyle binlerce personel görevli olacak
10:18 Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti
10:14 Dünya, İspanya Başbakanı Sanchez'in skandal hareketini konuşuyor! Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildiği anlar kameralara yansıdı
10:11 İstanbul'da alevlerin ortasında kalan 97 yaşındaki Alzheimer hastası kadın hayatta kaldı
09:58 Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti
09:55 Asgari ücrete gelen ara zam sonrası fiyatlar uçtu! Temel gıda maddeleri ve gayrimenkulde gözle görülür fark yaşanıyor
09:48 Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
09:41 Eski Galatasaraylı Riera, yeni takımının başına geçer geçmez büyük şok yaşadı! Taraftarlar tepki göstererek basın toplantısını bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 10:48:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! AK Parti'li Çilez: "NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement