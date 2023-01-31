Son dakika! Bahçeli'den Millet İttifakı'nın mutabakat metnine ilk yorum: Bölücülüğe verilmiş güvence, milletin güvenliğine kast eden ucube bir dayatma

6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla dün Ankara'da açıklandı. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" adı altında 9 ana başlık ve 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyordu.

"BEYAZ SARAY'I ARAYARAK BIDEN'IN SON TALİMATINI ALABİLİRLER"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran mutabakat metnine partisinin bugünkü grup toplantısında değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zehir zemberek ifadeler kullandı. Sözlerine Millet İttifakı'nı hedef alarak başlayan Bahçeli, "Zillet İttifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. Panik havası gözlerden kaçmıyor. Bu gidişle seçimlere 1 gün kala da adayın kim olacağını tartışıyor olursalar şaşırmayacağız. Karar veremiyorlarsa kurayla adaylarını tespit etmeleri önlerinde seçenek olarak durmaktadır. Kısa ve uzun çöp çekerek de zilletin adayını çıkarabilirler. Bu da olmuyorsa 'o piti piti' tekerlemesiyle adaylarını belirleyebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'ı arayarak Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkabilirler" diye konuştu.

"MİLLETİN GÜVENLİĞİNE KAST EDEN UCUBE BİR DAYATMADIR"

Bahçeli konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı; "Bugüne kadar paylaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metnine, kurumsal reformlar raporuna yeni bir zillet halkası eklenmiştir. Yıkım beyannamesidir. Bölücülüğe verilmiş güvence, milletin güvenliğine kast eden ucube bir dayatmadır. Türk milleti, zillet ittifakının sipariş metinlerine itibar etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir."