Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: "Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz." - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz."

KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz nasıl geçmişte atalarımızın yaptığı şaheserlerle gurur duyuyorsak, gelecek nesillerimizde bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraber Kayseri'de Anafartarlar- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İlk Ray Kaynak Törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Kayseri; Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Kayseri'nin ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. O nedenle ilimizdeki ve bölgemizdeki projelerimizi yakından takip ediyoruz. Tüm ulaşım ve iletişim altyapısı projelerimizle Kayseri'yi bayındır kılmanın, Kayseri'yi geleceğe taşımanın planlarını yapıyoruz. Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 21 Kasım 2020'de çalışmalarına başladığımız Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı projemiz de Kayseri'nin en önemli ulaşım projelerimizden biridir. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri'nin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacak. Ülkemizin yeşil ulaşım hedeflerini destekleyecek. İlk günden itibaren 278 personelle, 7/24 esasına göre sürdürdüğümüz yoğun çalışmalar sonunda; kazı işlerinde yüzde 86, beton imalatında yüzde 78, ray montajında yüzde 75 oranında ilerleme kaydettik. Bugün de proje açısından çok önemli bir aşamaya gelmenin haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz. Huzurlarınızda hattımızın mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonunda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Birkaç ay içinde inşaat işlerini de tamamlayıp elektromekanik işlerine hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar"

Bakan Karaismailoğlu, "Yapım çalışmaları sırasında Kayserililere rahatsızlık vermemek için şehir şantiyeciliğinin en iyi örneklerinden birini ortaya koyuyoruz. Mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı'nı şehrimize kazandırarak; Kayseri'nin 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğu 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısını 66'ya çıkaracağız. Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracı ile birlikte Kayseri'nin 69 olan raylı sistem aracı sayısını 74'e yükselteceğiz. Temin ettiğimiz araçlarımızda yerlilik oranı yüzde 61 olacak. Ayrıca güncel ihtiyaçları da öngörerek bisiklet ve scooter bağlama alanları oluşturacağız.

Kayserili vatandaşlarımız bu yeni hat sayesinde kesintisiz şekilde; Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne, Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşacak. Ayrıca, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne giden öğrencilerimiz ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı da sağlayacak. Böylece Kayserililerin sağlık, eğitim, üretim alanlarına konforlu, dakik ve sürdürülebilir modern ulaşım sistemiyle erişimini tesis edeceğiz. Sözleşmeye göre; gelecek yıl Ekim ayında bitmesi gereken hattımızı en geç yaz sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Okullar açılmadan, sizlerle birlikte hattın açılışında beraber olacağız. Tramvay hattımız faaliyete geçtiğinde hizmet vereceği güzergahlarda trafik yoğunluğunu azaltacak ve kent içi trafiğine nefes aldırarak rahatlamasını sağlayacaktır. Tramvay hattımızdaki istasyon binalarımızda, Kayseri'nin dokusuna uygun modern ve estetik eserler olacak. Biz nasıl geçmişte atalarımızın yaptığı şaheserlerle gurur duyuyorsak, gelecek nesillerimizde bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları ile birlikte hattın ilk rayını kaynattı.