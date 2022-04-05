Son dakika: Bayburt'un milletvekili sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika: Bayburt'un milletvekili sayısı 2'ye yükseldi

05.04.2022 09:41
Son dakika: Bayburt'un milletvekili sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberler... Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekillerini illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekillerini illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayburt'un milletvekili sayısı 2'ye yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulu, son nüfus verilerine göre milletvekillerinin illere dağılımını güncelledi. Vekil sayısı 3 ilde azaldı, 3 ilde de arttı.

2021 yılı nüfus sayımları dikkate alınarak gerçekleştirilen düzenlemede, Bayburt'un milletvekili sayısı yeniden 2'ye çıkarıldı. 2011 yılındaki seçimlerde ilk kez 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt, 2015 yılında yapılan iki ayrı seçimde 2'şer milletvekili ile temsil edilmiş, 2018 yılında ise TBMM'ye 1 milletvekili göndermişti. Son nüfus sayımında artış gösteren Bayburt, bugün seçim olsa 2 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazanmış durumda. 4 ilin vekil sayısı değişti YSK'nın yapmış olduğu son düzenlemede Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı 1 azalırken, İstanbul 1'inci bölge ve Bayburt'un vekil sayıları 1'er tane arttı. 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3'e düştü. İstanbul'un 97 olan milletvekili sayısı 98'e, Bayburt ise 1'den 2'ye yükseldi. - BAYBURT

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Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili, Bayburt, Gazete, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Bayburt'un milletvekili sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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