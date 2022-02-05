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Son dakika! BBP Gulca şehitlerini unutmadı - Son Dakika

Son dakika! BBP Gulca şehitlerini unutmadı

05.02.2022 09:55
Son dakika! BBP Gulca şehitlerini unutmadı

Son dakika haberler: Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, 1997 yılında Çin tarafından Gulca bölgesinde şehit edilen bine yakın Doğu Türkistanlı soydaşımızı rahmetle andı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, 1997 yılında Çin tarafından Gulca bölgesinde şehit edilen bine yakın Doğu Türkistanlı soydaşımızı rahmetle andı.

Bulut, 1997 yılında Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistan'ın Gulca bölgesinde gerçekleştirilen katliamla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Gulca'da bine yakın masum Türk'ün zalimce şehit edildiğini hatırlatan Bulut, "Kızıl Çin ordusunun 5 Şubat'ta başlayıp 31 Aralık'a kadar 11 ay devam eden baskı, zulüm ve katliamları sonucunda millettaşlarımızdan yüz binlercesi tutuklanıp, işkencelere tabi tutulup sürgün edilirken bine yakın masumda idam edildi. Bütün bu vahşet ve soykırım Hür dünyanın gözleri önünde yaşanmıştı. Türkiye'de bir avuç duyarlı kesim dışında, sözde insan hakları savunucuları, hak ve özgürlük tellalları bu insanlık dışı muameleye seslerini çıkarmadılar. Kaşgarlı Mahmut'un, Yusuf Has Hacib'in, Ahmet Yesevi'nin doğup yaşadığı, Türk-İslam Medeniyetinin temellerinin atıldığı Doğu Türkistan'da 25 yıl önce millettaşlarımızın yaşadığı bu menfur soykırımın acısını her geçen yıl yüreklerimizde hissediyor, Türk Dünyası olarak paylaşıyoruz. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bu yana Doğu Türkistan Türklerinin hürriyet ve insan hakları davasını bir emanet olarak gördük, her zaman yanlarında olduk. 5 Şubat 1997 Gulca katliamının yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, soykırımın bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz. Yaşasın Doğu Türkistan'ın hürriyet mücadelesi. Al Bayraktan Gök Bayrağa selam olsun." Şeklinde konuştu. - SİVAS

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Çin Halk Cumhuriyeti, Büyük Birlik Partisi, Doğu Türkistan, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! BBP Gulca şehitlerini unutmadı - Son Dakika


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