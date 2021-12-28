Üye Girişi
Son Dakika | CHP'li Özel: Bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez - Son Dakika

Son Dakika | CHP'li Özel: Bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez

28.12.2021 18:15
Son Dakika | CHP'li Özel: Bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez

Son dakika haberi: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan teftişe ilişkin "Soylu, İstanbul'a intikam teftişi yapıyor.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan teftişe ilişkin "Soylu, İstanbul'a intikam teftişi yapıyor. Hukuk devletinde, bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez; kanuna uygun görev yapsın diye verilir" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 33 bin kişinin aldığını söylediğini hatırlatarak, "Soylu, 'Bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal etti. Bunların 455'inin PKK ve KCK, 80'nin DHKP-C  kayıtları var, her birinin kayıtlarını size gönderebilirim' dedi. Çok kıymetli bir suç işleri bakanımız var karşımızda. İşi suç işlemek, suç işleyenleri sahiplenmek, sonrasında da ortalığı bulandırmak. AK Parti Genel Başkanı'nın bu konuya değinene kadar İçişleri Bakanı hiçbir açıklama yapmadı. İBB Başkanı, 'Bekledik gelmedi, bu kadar terörist varsa gelip alması gerekir' dedi. Ama bu konuda Süleyman Soylu'dan bir adım olmadı. Soylu, İstanbul'a intikam teftişi yapıyor. Hukuk devletinde, bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez; kanuna uygun görev yapsın diye verilir" dedi. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaların bir siyasi şantaj olarak yapıldığını öne sürdü.

'YENİ BİR ALGI YÖNETİMİ'Özel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aralarında eski TCMB Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın da bulunduğu bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Yeni bir algı yönetimi. Bu ülkede 38 ekonomist 'dolar 10 lirayı geçebilir' dediği için yargılanıyorlar" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın yılbaşı gelmesine rağmen, para ve kur politikasını açıklamadığını kaydeden Özel, "Yılbaşı geliyor bir şeyi eksik yapmadınız mı? Merkez Bankası görevleri arasında para ve kur politikasını açıklaması gerek. Yıl bitiyor, siz daha açıklayacaksınız. Ne kadar erken açıklansa o kadar iyi. Herkes aralık ayı boyunca gelecek seneye yönelik planını programını yapacak. Bu unuttuğunuz işi ne zaman yerine getireceksiniz?" diye sordu.


YORUMLAR
500

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son Dakika | CHP'li Özel: Bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez - Son Dakika


Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı         
18:15
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti         
17:15
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
18:15 Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı
17:53 Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti
17:42 Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı
17:40 Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!
17:32 Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia
17:30 Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
17:28 Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''
17:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın
17:09 Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 18:24:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | CHP'li Özel: Bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement