CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan teftişe ilişkin "Soylu, İstanbul'a intikam teftişi yapıyor. Hukuk devletinde, bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez; kanuna uygun görev yapsın diye verilir" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 33 bin kişinin aldığını söylediğini hatırlatarak, "Soylu, 'Bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal etti. Bunların 455'inin PKK ve KCK, 80'nin DHKP-C kayıtları var, her birinin kayıtlarını size gönderebilirim' dedi. Çok kıymetli bir suç işleri bakanımız var karşımızda. İşi suç işlemek, suç işleyenleri sahiplenmek, sonrasında da ortalığı bulandırmak. AK Parti Genel Başkanı'nın bu konuya değinene kadar İçişleri Bakanı hiçbir açıklama yapmadı. İBB Başkanı, 'Bekledik gelmedi, bu kadar terörist varsa gelip alması gerekir' dedi. Ama bu konuda Süleyman Soylu'dan bir adım olmadı. Soylu, İstanbul'a intikam teftişi yapıyor. Hukuk devletinde, bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez; kanuna uygun görev yapsın diye verilir" dedi. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaların bir siyasi şantaj olarak yapıldığını öne sürdü.

'YENİ BİR ALGI YÖNETİMİ'Özel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aralarında eski TCMB Başkanı ve İYİ Parti Durmuş Yılmaz 'ın da bulunduğu bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Yeni bir algı yönetimi. Bu ülkede 38 ekonomist 'dolar 10 lirayı geçebilir' dediği için yargılanıyorlar" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın yılbaşı gelmesine rağmen, para ve kur politikasını açıklamadığını kaydeden Özel, "Yılbaşı geliyor bir şeyi eksik yapmadınız mı? Merkez Bankası görevleri arasında para ve kur politikasını açıklaması gerek. Yıl bitiyor, siz daha açıklayacaksınız. Ne kadar erken açıklansa o kadar iyi. Herkes aralık ayı boyunca gelecek seneye yönelik planını programını yapacak. Bu unuttuğunuz işi ne zaman yerine getireceksiniz?" diye sordu.