Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü diplomasi trafiğini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile sürdürdü.

ERDOĞAN BUGÜN 4 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski'nin ardından Prens Selman ile görüştü.

KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ



İki liderin telefon görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

22 HAZİRAN'DA ANKARA'YA GELMİŞTİ

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 22 Haziran'da Ankara'ya gelerek Erdoğan ile resmi bir görüşme gerçekleştirmişti. Ziyaret sonrası ortak bildiri yayımlanmış ve pek çok alanda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.