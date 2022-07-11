Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü diplomasi trafiğini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile sürdürdü.
Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski'nin ardından Prens Selman ile görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
İki liderin telefon görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 22 Haziran'da Ankara'ya gelerek Erdoğan ile resmi bir görüşme gerçekleştirmişti. Ziyaret sonrası ortak bildiri yayımlanmış ve pek çok alanda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
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