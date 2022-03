Son dakika! Emine Erdoğan: "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna 'sıfır tolerans' ilkesi ile yaklaşıyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların adalete erişimini güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen 'Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi' projesinin açılışına gönderdiği mesajda, "Hükümetimiz kadına şiddet konusuna 'sıfır tolerans' ilkesi ile yaklaşıyor" dedi.

Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi işbirliğiyle yürütülen "Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreni Ankara'da bir otelde düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Fatma Öncü ve Adalet Bakanı Yardımcısı Yakup Moğul da katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise mesaj gönderdi.

Kadına yönelik şiddete karşı son 20 yılda alınan önlemleri anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, "Adli mekanizmalara ve adalete erişimde en dezavantajlı konuma sahip ne yazık ki şiddet mağduru kadınlar. Şiddet mağduru kadınların sisteme erişiminde sıkıtılar var. Yargı mercileri nezdinde taleplerini doğru ifade edememeleri ve bunun akabinde de bir cezasızlık durumu doğabiliyor. Kadınların hak arama süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin tespiti ve tasfiyesi için çok yönlü ve özel tedbirler almamız gerekiyor. Bu bilinçle bakanlık olarak çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Karşılaşılan sorunları gidermeye, adalete erişimi zorlaştıran engelleri bertaraf etmeye ve erişimi her aşamada güçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak kadınların adalete erişiminde hayatın olağan akışı bozulmadan hak arama mekanizmalarını kullanması için bu sürecin de olabildiğince kısa sürmesi gerekli. Buradan hareketle AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlendirilmesi ve adalete erişimin daha etkin hale getirilmesi için önemli adımlar attık. Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan yasaları, gelenekleri ve uygulamaları iyileştirmek veya kaldırmak üzere çalışmalar başlattık. Ceza mevduatımız başta olmak üzere mevcut hukuki düzenlemelerimizi revize ettik" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans prensibiyle karşı durmaya da devam edeceğiz"

Adalet Bakan Yardımcısı Moğul ise kadının ailenin direği ve toplumun öznesi olduğuna dikkat çekerek, "Türk kültüründe ve örfünde kadın her zaman el üstünde tutulur. Bırakın şiddeti kadına saygısızlık bile bizim kültürümüzde kabul görmez. Maalesef günümüzde kadına yönelik şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Kadına yönelik şiddet toplumun sadece bir kesimini etkilemiyor. Başta çocuklar ve aileler olmak üzere toplumdaki bütün bireyler üzerinde olumsuz tesirler ve etkiler gösteriyor. Şiddet olgusu kişiler üzerine sadece fiziksel, ekonomik ve ruhsal etkiler göstermiyor, sosyal dokumuzu da zedeliyor. Bu anlamda sadece şiddetin değil şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın ve her refleksin karşısındayız. Aynı zamanda kadına yönelik şiddete sıfır tolerans prensibiyle karşı durmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Hükümetimiz kadına şiddet konusuna 'sıfır tolerans' ilkesi ile yaklaşıyor"

Programa yazılı mesaj gönderen Emine Erdoğan da şu cümleleri kullandı:

"Projenin hayırlı olmasını diliyor ve projenin tüm paydaşlarını kutluyorum. Kadına yönelik şiddet maalesef tüm dünyada ortak olarak tecrübe edilerek insanlığa musallat olmuştur. Şiddetin hiçbir topluma, kültüre ya da coğrafyaya özel olmadığını biliyoruz. Şiddet olgusu sadece maruz kalan kişileri değil, tüm topluma etki eden yıkıcı bir deneyimdir. Hükümetimiz bu konuya 'sıfır tolerans' ilkesi ile yaklaşıyor, şiddetin hiçbir türlü ve bahanesini mağrur görmüyor. Şiddetle mücadeleyi çok disiplinli bir alan olarak ele alıyor, bu nedenle kurullarımız ortak çalışmalar yürütüyor. Bu gayretin iyi sonuçlar vermesini diliyorum. Kadınların adalete tam ve eksiksiz yetiştiği bir dünya temenni ediyorum."

Programa ayrıca İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varnabova ve Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan katıldı.

Proje kapsamında kadınların adalete erişimini güçlendirmek ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yasaların etkin olarak uygulanması hedefleniyor. Projenin 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un güçlendirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor. - ANKARA