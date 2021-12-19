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Bakan Dönmez: "Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz"

19.12.2021 11:12

Bakan Dönmez: "Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz" Isparta ilçelerine doğalgaz müjdesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya geldi.

Bakan Dönmez: "Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz"

Isparta ilçelerine doğalgaz müjdesi

ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya geldi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret eden Bakan Dönmez, ardından Ekonomi Kampüsü'nde Isparta Enerji Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Isparta'nın enerji yatırımları konuşuldu. VTR:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'ya geldi.

Bakan Dönmez'in Isparta ziyaretindeki ilk durağı Isparta Valiliği oldu. Bakan Dönmez'e Ak Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz eşlik etti. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından karşılanan Bakan Dönmez, daha sonra Valilik Anı Defterini imzaladı.

Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarına yükselen bir ilimiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Valiliği ziyareti sonrası Ekonomi Kampüsü'nde düzenlenen Isparta Enerji Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ak Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, ilçe belediye başkanları ve enerji sektörünün temsilcileri hazır bulundu. Bakan Dönmez, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Isparta'nın tarım turizm ve sanayi alanlarında yükselen bir il olduğunu belirten Bakan Dönmez, toplantıda kentteki enerji yatırımlarının ele alındığını söyleyerek "Dün Burdur'da bugün de Isparta'da enerji ve tabi kaynaklar alanındaki faaliyet, projelerle ilgili olarak geniş çaplı değerlendirmeler yaptık. Yerinde, yerinden çözüm mantığına uygun olarak ilgili kurumların yetkililerini de talimatlandırdık. Isparta bizim için son derece önemli kentlerimizden birisi. Tarım, son yıllarda sanayi ve turizmde de gelişmeler kat eden bir kentimiz. Gülün başkenti burası. Enerji alanında eksikliklerimizin büyük bir kısmını tamamladık. Özellikle kırsal alanda tarımsal faaliyetleri desteklemek adına çiftçilerimizden sulama ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elektrik şebekesini ovalara, tarlalara getirilmesi için bir talep vardı. Onunda elektrik dağıtım şirketi projelendirmesini yapacak. Çiftçilerimiz daha ucuz enerji kaynağı kullanarak tarımsal faaliyetlerini, sulamalarını yapabilecek" ifadelerini kullandı.

İlçelere doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Enerji Koordinasyon toplantısı sonrası ilçelere doğalgaz müjdesi verdi. Bakan Dönmez "Doğalgazla ilgili olarak da bildiğiniz gibi Isparta, Doğalgaz kullanan kentlerimizden birisi. Halihazırda Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yalvaç, Isparta Merkezde doğalgaz kullanımı var. Diğer ilçe ve beldelerimizden de doğalgazın getirilmesi yönünde talepler var. İlk etapta Eğirdir ilçemize 2023 yılı gibi planlıyoruz. Şarkikaraağaç ilçemize 2024, diğer belde ve ilçelerimize de takip eden yıllarda doğalgazı getirmek suretiyle doğalgazı yaygınlaştıracağız" dedi.

Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz
Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz
Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz
Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz
Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz
Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz
Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz
Bakan Dönmez: Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz

Ömer Seymenoğlu, Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez: 'Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında gelişmeler kat eden bir kentimiz" - Son Dakika
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