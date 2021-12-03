Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti - Son Dakika

Bir süre önce koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olan Güldal Akşit'in vefatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan duyurdu.

HABERİ SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU

Soylu'nun açıklamasında, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." ifadeleri yer aldı.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

23 Ocak 1960'ta Malatya'da doğan Güldal Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.