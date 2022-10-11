Son dakika haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var" - Son Dakika
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Son dakika haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var"

11.10.2022 00:57
Son dakika haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var" dedi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen programda konuşan Yıldırım, "Dünyanın en büyük çatı örgütü Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılanması için kolları sıvamak gerekiyor. Ne kadar geç kalırsak o kadar insanlık daha fazla bedel ödeyecek. Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var. Rezerv paraların silah olarak kullanıldığı ve keyfi doğrudan savaşların değil metanet savaşlarının yürüdüğü, uluslararası sularda mümasil ekonomi bölgelerde ülkelerin hak ve menfaatlerine göz dikildiği bir dünyadan bahsediyoruz. İşte bu şartlar altında Türkiye gerek 780 bin kilometre kare vatan toprağında gerekse 462 bin kilometre kare mavi vatanda hak ve menfaatlerini asla ve asla vazgeçmeden kararlılıkla sürdürecektir" diye konuştu.

Binali Yıldırım, 21. yüzyılın Türkiye'nin yılı olacağını kaydederek, "21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır. Türklüğün yüzyılı olacaktır. Bugün Erzincan'da gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası sempozyum yeni yüzyılın habercisidir. Dilini koruyamayan egemenliğini koruyamaz. Hepimiz Türk'üz. Ama birbirimizle ne yazık ki başka bir lisanla iletişim kuruyoruz. O halde yapmamız gereken ilk iş dil birliğini sağlamak olmalıdır. Alfabe birliğini sağlamak olmalıdır. Tarih birliğini sağlamak olmalıdır. Türk ortak paydasında tarihimizi gözden geçirmek mecburiyetindeyiz." dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var" - Son Dakika
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