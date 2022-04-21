Son dakika haber | Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak (2)

21.04.2022 18:35
Son dakika haber | Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak (2)

Son dakika haberleri: 'SIĞINMACILAR, İSTİSMAR MALZEMESİ YAPILIYOR'Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de bulunan sığınmacılara yönelik eleştirilere de değindi.

'SIĞINMACILAR, İSTİSMAR MALZEMESİ YAPILIYOR'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de bulunan sığınmacılara yönelik eleştirilere de değindi. Sığınmacıların bazı siyasiler tarafından seçime dönük bir istismar malzemesi yapılmaya başlandığını ifade eden Bakan Bozdağ, "Tabii, hepimizin gönlü arzu ediyor ki Suriye'de iç barışın tesisi, güvenli ortamın oluşması ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmeleridir. Türkiye zaten bunun için de Suriye'de barışın sağlanması, iç güvenliğin oluşturulması için büyük bir gayret sarf ediyor. Bugüne kadar pek çok sığınmacının Türkiye'ye girişine engel olunduğu gibi, Türkiye içinde suça karışan pek çok sığınmacı da sınır dışı edildi. Devletimiz bu noktada alınması gereken tedbirleri alıyor, almaya da devam ediyor. Bu konunun, halkımızın da değerlendirmelerini dikkate alarak bazı siyasiler tarafından seçime dönük bir istismar malzemesi yapılmaya başlandığını görüyoruz. Bu, seçim sath-ı mailine gittikçe öyle anlaşılıyor ki biraz daha bu istismarın farklı boyutlara çekileceğini gösteriyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti doğrusunu yaptı. Bundan sonra da onların ülkelerine dönmeleri için uluslararası ve iç hukukumuz çerçevesinde gereğini yapmaya devam edecektir. İstismarcılara fırsat vermemek lazım. Burada Türkiye'nin iç barışını ve iç huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Özellikle terör örgütlerinin kullandığı sahte hesaplar üzerinden de halkımızı kışkırtmak için pek çok aslı astarı olmayan haberler de paylaşılıyor. Bunlara karşı hepimizin uyanık olması lazım" dedi.

'DOSYANIN NAKLİ, YASAYA UYGUN BİR KARAR'Bakan Bozdağ, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dosyanın Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili de, "Türkiye'de 2018'den beri devam eden tahkikat çerçevesinde, 26 sanıklı davada, sanıklar duruşmada hazır edilemedi. Çünkü hepsi yabancı ülke vatandaşı. İadeleri talep edildi, iade edilmedi. Dolayısıyla şu an fiilen Türkiye'de açık olan bir dosya var; ama duruşması, yargılama süreci de fiilen işlemeyen bir dosya var. İade gerçekleşecek ki sanıklar hazır edilecek, dosyada yargılama gerçekleşsin. Bunlar olmadığı zaman Türkiye'deki hukuk çerçevesinde eğer sanıklar yargılama sırasında mahkeme huzurunda hazır edilemiyorsa yahut da adli yardım yoluyla sanıkların ifadesi alınamıyorsa bu durumda yargılamanın nakline karar verileceğini kanun düzenliyor. Mahkeme de bu kanunu gözeterek yargılamanın nakli yönünde karar vermiştir. Bu karar, daha önce de ifade ettim, yasayada uygun bir karardır" diye konuştu. 'DÜNYADA EN NET TAVIR KOYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE' Bu olay nedeniyle Türkiye kamuoyunu etkilemek için siyasi birtakım hesaplarla çarpıtma ve değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Bozdağ, "Çünkü kanun açık, mahkemenin yetkisi açık, her şey ortada ve buna uygun hareket edilmiştir. Ama burada kamuoyunun hassasiyetinin üzerine giderek 'AK Parti aleyhine, acaba Cumhur İttifakı aleyhine bir sonuç çıkarır mıyız?' hesabıyla bunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyorlar. Kaşıkçı olayında dünyada en net, en kararlı tavır koyan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'den daha açık, daha net tavır koyan ikinci bir ülkeyi Sayın Kılıçdaroğlu veya bu meselenin üzerinden siyasi hesap yapanlar buyursunlar göstersinler. Amerika mı, İngiltere mi, Fransa mı, Almanya mı daha net durmuş? Hepsinin duruşu ortada. Bu olay olduktan sonra yaklaşımları ortada. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşımları da ortada. Bütün delilleri toplamış, bütün incelemeleri yapmış, tahkikatı en geniş kapsamıyla sonuçlandırmış bir Türkiye var. Bütün bunları yaparken de Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin de bozulmasını göze almış bir Türkiye var. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinin gereklerini sonuna kadar yaptık ve Türkiye bu noktada üzerine düşeni yaptı. Gelinen 4 yıllık süre içinde de bu çok net ortadadır. O yüzden 'Türkiye bu konuda ilkeli davranmadı' demek, ilkesiz davranan herkese ödül vermek anlamına gelir. Türkiye'den daha ilkeli, etkin, kararlı bir mücadele yapan ikinci bir ülke yok. 'Var' diyen varsa, buyursun söylesin, biz de öğrenelim" ifadelerini kullandı.'EN SON SÖZÜ YİNE TÜRK MAHKEMESİ SÖYLEYECEK'

Dosyaların Suudi Arabistan'a gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine de, Bozdağ, "Suudi Arabistan mahkemeleri eğer mahkumiyet kararı verirse, o zaman Türk mahkemesi davanın düşmesine karar verir. Eğer mahkumiyet dışında başka bir karar verecek olursa, o zaman da Türk mahkemeleri kararın gerekçesine bakarak değerlendirme yapacaktır. ya yargılamanın düşmesine karar verir ya da yargılamanın kaldığı yerden devamına karar verir. Dolayısıyla bu nakil, Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmamıştır. Nihayetinde en son sözü yine Türk mahkemesi söyleyecektir. Hangi evrakların gideceğine de mahkeme karar verecektir. Türkiye'de dosya açık olacak ancak yargılama durmuş olacak" dedi.


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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Mülteci, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak (2) - Son Dakika
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