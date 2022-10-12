Son dakika haber | Bakan Nebati, Kongolu mevkidaşı Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Nebati, Kongolu mevkidaşı Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi

12.10.2022 22:07
Son dakika haber | Bakan Nebati, Kongolu mevkidaşı Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve AfrEximbank Yönetim...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denys Denya ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denys Denya ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade ederek, "Toplantı kapsamında, Afrika Kıtası'ndaki ilişkilerimizi ve iş birliğimizi güçlendirecek, ticaret hacmimizi artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık" dedi. - WASHINGTON

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştü WASHINGTON - Bakan Nebati, dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla ABD'de görüştü WASHINGTON - Bakan Nebati, dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla ABD'de görüştü
Kaynak: İHA

G20 Liderler Zirvesi, Nureddin Nebati, Maliye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Nebati, Kongolu mevkidaşı Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi - Son Dakika

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