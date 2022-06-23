Son dakika haber! Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

23.06.2022 12:11
Son dakika haber! Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

Son dakika politika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayıp devam eden orman yangını bölgesinde bulunan bakanlar Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklama yaptı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında düne göre an itibarıyla daha iyi durumda olduklarını belirten Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda." dedi.

Bakan Soylu ise ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar." diye konuştu.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Soylu: '(Marmaris'teki orman yangını) Gece görüşlü helikopterler ile ilgili adımların iyi hesap edilmesi lazım' Soylu: '(Marmaris'teki orman yangını) Gece görüşlü helikopterler ile ilgili adımların iyi hesap edilmesi lazım' Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) - Son Dakika
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