Üye Girişi
Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı - Son Dakika

Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı

24.11.2021 19:33

Son dakika gelişmesine göre Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay: "Kararı alanlar Bolu tarihine utanç olarak kaydedilmiştir" Bolu'da, belediye meclisinin oy çokluğuyla aldığı yabancılara suyun dolar kuru üzerinden verilmesi ve...

Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay:

"Kararı alanlar Bolu tarihine utanç olarak kaydedilmiştir"

BOLU - Bolu'da, belediye meclisinin oy çokluğuyla aldığı yabancılara suyun dolar kuru üzerinden verilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olması AK Parti meclis grubu tarafından yargıya taşındı.

Bolu'da, önceki gün gerçekleşen Kasım ayı Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararları oylandı. Yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya MHP ve AK Parti meclis üyeleri ret oyu kullanırken, CHP grubundan 2 üye çekimser oy kullandı. Alınan kararın ardından AK Parti Belediye Meclis üyeleri konuyu yargıya taşıdı.

"İnsanlığını kaybettiği ortadadır"

Bolu Belediye Meclisi'nde alınan karara karşı çıkan AK Parti meclis grubu basın açıklaması yaptı. Kararın alınmasına onay verenlerin Bolu tarihine utanç olarak geçtiklerini söyleyen AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay, "Hukukçu kimliğiyle hukuk tanımazlıkta sınır tanımayan Bolu Belediye Başkanı, yabancı uyruklu kişiler için 100 bin lira nikah ücreti ve yine yabancı uyruklu kişiler için suyun metreküpünü 2,5 ve 4,5 dolar olarak belirleyen kararını meclise dayatmış ve meclisten geçirmiştir. Yaklaşık 4 aydır bir bardak suda fırtına kopartılmaya çalışılmakta. Çok net söyleyelim, bu kararı alan, alınma sürecine katkıda bulunan kişilerin tamamı Bolu tarihine bir utanç olarak kaydedilmiştir. Aslında konu sadece yabancıların su ve nikah meselesi ötesinde olup Bolu Belediye bütçesindeki rakamların ne denli değiştiği ile de ilgilidir. Bütçe kalemlerinin çoğunun nerdeyse iki kat arttığı ama ne yazık ki bu artışların yatırıma yansımayacağı görülmektedir. Şov ve şımarıklıkta sınır tanımayan Belediye Başkanı bilmelidir ki gittiği yol, yol değildir. İcraat makamının imkanları ile kendini kaybettiği kesin olan bu şahsın, insanlığını da kaybettiği ortadadır" dedi.

"Başkanın kirini örtmek için kurduğu oyuna alet olmayın"

Konunun yabancılardan elde edilecek olan gelirle ilgili olmadığını ve hukuk dışı uygulama ve tavırları gizlemek için bir perde olarak kullanıldığını kaydeden Akbay, "Meselenin az sayıdaki 181 kişi yabancı uyruklu kişiden elde edilecek belediye geliri olmadığını, bu şovların, devasa arazi satışları ve artık mahalle aralarına kadar taşan bir kısım hukuk dışı uygulama ve tavırlarını gizlemek için bir perde olarak kullandığını gayet iyi biliyoruz. Başlattığımız ve sonuna kadar sürdüreceğimiz yargı sürecinin sonunda bu şahısla aynı fiillerin içinde olduğunuzu idrak etmeniz sizin için sadece bir pişmanlık olacaktır. Ne şahsen ne de başkan sıfatıyla kendisinden başka kimseye faydası olmayan bu şahsın, kirini örtmek için kurduğu bu basit oyuna alet olmayınız. Sizi bir kez daha haktan ve adaletten yana olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yargı sürecini başlattık"

Yargı sürecini başlattıklarını ve Bolu'nun ırkçılıkla ilgili söylemlerle anılmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Akbay, "Bolu belediye başkanı görsel olmasa da söylemleriyle ırkçılığın heykelini maalesef Bolu'ya dikmiştir. Hiç kimsenin endişesi olmasın, ne Bolu ne de Bolu belediyesi sahipsiz değildir. Bolu belediyesi yada meclisin aldığı kararlar noktasında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığına dair duyumlar geliyor. Biz de sayın avukatımız aracılığıyla yargı sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bolu'muzun ırkçılıkla alakalı söylemlerle anılmasını istemiyoruz. Asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı
Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı
Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı
Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı

AK Parti, Evlilik, dolar, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak 19:16 Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş 15:55 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş
Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi 15:24 Steam, 2.5 TL'lik sabit kur seviyesiyle oyuncuların son kalesi haline geldi İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Son Dakika Haberleri
18:30 Galatasaray kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! İşte Fatih Terim'in takımdan göndereceği 5 futbolcu
18:27 HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi
18:18 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de
18:17 Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün aldığı ortak kararı duyurdu: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız
18:01 Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık
17:59 Ölüp yeniden dirildiğini açıklayan kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm
17:42 Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur
17:41 Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi ile 9 alanda anlaşma imzalandı
17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla
16:52 Bu uçak pide salonu olacak!
Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:28
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım         
18:58
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 19:40:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement