Son dakika haber | Çekya'dan Ukrayna'ya 29 milyon euroluk ek silah yardımı - Son Dakika
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Son dakika haber | Çekya'dan Ukrayna'ya 29 milyon euroluk ek silah yardımı

13.03.2022 17:21
Son dakika haber | Çekya'dan Ukrayna'ya 29 milyon euroluk ek silah yardımı

Gelen son dakika haberine göre Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Ukrayna'ya en az 725 milyon kronluk (yaklaşık 29 milyon euro) ek silah ve askeri teçhizat gönderileceğini açıkladı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Ukrayna'ya en az 725 milyon kronluk (yaklaşık 29 milyon euro) ek silah ve askeri teçhizat gönderileceğini açıkladı.

Çekya, Ukrayna'ya milyonlarca euroluk ek silah yardımı yapacak. Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, "Çekya, Ukrayna'ya askeri malzeme açısından destek vermek için Savunma Bakanlığı aracılığıyla bugüne kadar toplamda 725 milyon 206 bin kron (yaklaşık 29 milyon euro) bağışta bulundu. Daha fazla destek vermeyi düşünüyoruz. En kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Desteğin daha önce yapılan toplam yardım miktarı olan 725 milyon kron değerinde silah ve askeri teçhizat olacağını düşünüyorum. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yardımımız için Avrupa Birliği fonlarından gelen parayı kullanacağız. Vatandaşlarımıza ve vergi mükelleflerine bu yardım için ceplerinden para çıkmayacağını söylemek isterim" dedi.

Çekya Savunma Bakanlığı, daha önce yapılan bağışların bir kısmının içeriğini ve teslim yerini güvenlik

açısından açıklamazken, bazı güvenlik uzmanları yapılan yardımların sadece hafif silahlar değil aynı

zamanda ağır silahlar ve askeri taşıtlar olduğunu öne sürüyor.

"BM mevcut politikalarını gözden geçirmeli"

Cernochova, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'daki mevcut tutumunu da eleştirdi. Bakan Cernochova, "Bugün Polonya sınırına 20 kilometre uzaklıktaki bir Ukrayna üssü bombalandı. İnsani koridorlarda güvenlik yok. Rusya, Ukrayna'da sürekli olarak insan haklarını ihlal ediyor. Bunların gözetlenmesi ve insani koridorlarda güvenliğin sağlanması gerekiyor fakat bunların sağlanması için kurallar koyması gereken BM bunları yapmıyor. Birleşmiş Milletler mevcut politikalarını gözden geçirmeli" dedi.

Çek ordusu çadır kent kuracak

Cernochova ayrıca Çek ordusunun 400 kişilik bir çadır kent kuracağını, aynı zamanda AB'den 50 bin kişi kapasiteli toplam 25 adet mülteci kampı desteği geleceğini söyledi.

Çekya Bölgeler Birliği Başkanı ve Güney Bohemya Valisi Martin Kuba ise, mülteci kamplarının kurulacağı yerlerin şimdiden belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Sadece kanalizasyon ve elektrik bağlantısı olan yerler tasarlamak yeterli değil. Çocukların okula gidebilmesi ve mültecilerin günlük yaşama katılabilmeleri için gerekli her şeyin planlanması gerekli" dedi. - PRAG

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Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Ukrayna, Silah, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Çekya'dan Ukrayna'ya 29 milyon euroluk ek silah yardımı - Son Dakika


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