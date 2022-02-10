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Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için

10.02.2022 18:01
Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklaması ile ilgili, "Genel başkanımız faturalarını ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için o mesajı verdi. Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme bulundu. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili verdiği mesajı tüm Türkiye'nin konuştuğunu söyledi. Özel, "Faturalara aralık ayı sonu itibarıyla gelen zamların tamamen geri alınması temel talebimizdir. Faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımız karanlıkta soğukta kalmakla karşı karşıya. Genel Başkanımız faturalarını ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için o mesajı verdi. Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.

''HUKUKEN SORUN VAR, SİYASETEN YOK''

Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Mustafa Şentop 'hukuken sorun yok' diyor. Hukuken ve anayasal olarak buz gibi bir sorun var; ancak siyaseten bir sorun yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığından korkan yok. Eğer o da bizim adayımızdan korkmuyorsa hodri meydan. Getirsinler seçim kararını oy birliği ile alalım, hep beraber vatandaşın kantarına çıkalım" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için - Son Dakika
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