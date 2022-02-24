Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

24.02.2022 13:47
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi - Son Dakika


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