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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

15.02.2022 21:00
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin, "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin, "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaştı.

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık." ifadesini kullanan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.

Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." açıklamasını yaptı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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