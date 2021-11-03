Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Oktay, sosyal medya hesabından,"Milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne nice büyük işlere, nice büyük hizmetlere imza attık. Millete hizmet yolunda tevazu ve gayret içerisinde nice yıllara." ifadelerini kullandı.

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